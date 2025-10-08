Verizon e AST SpaceMobile anunciam acordo definitivo para banda larga espacial nos EUA

A Verizon e a AST SpaceMobile anunciaram nesta quarta-feira, 8, a assinatura de um acordo comercial definitivo para oferecer serviço direto ao celular de uma rede de banda larga espacial, segundo comunicado divulgado pelas empresas. O novo serviço deve começar a ser ofertado em todo o território dos Estados Unidos, a partir de 2026.

De acordo com a nota, a AST SpaceMobile é a "primeira e única" rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones comuns, sem a necessidade de equipamentos especiais, e projetada para aplicações comerciais e governamentais.

Com o acordo, clientes da Verizon teriam acesso ao serviço direto ao celular da AST SpaceMobile.