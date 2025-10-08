Zarattini revela 'receio' de MP alternativa ao IOF não ser aprovada

O relator da Medida Provisória com alternativas à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou que tem "receio" de que o seu parecer não seja aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8, data-limite para que o texto não entre em caducidade.

"Claro que tem receio de não ser aprovada (a MP). Nós estamos vivendo um momento hoje de disputa. Pode ser que esses partidos se posicionem contra e caia a Medida Provisória", declarou ele a jornalistas, na manhã desta quarta.

O deputado também cobrou da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e dos partidos União Brasil, PP, Republicanos e PSD a votação favorável do parecer. Segundo o parlamentar, a bancada do agro descumpriu um acordo que teria sido firmado na terça-feira, 7. "Não tem mais nada para dar para o agro", disse.