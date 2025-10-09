BC reagiu quando se questionou a funcionalidade da política monetária, diz diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quinta-feira, 9, que o ciclo de alta no juro, iniciado em dezembro do ano passado, se deu em um momento em que havia questionamentos sobre a funcionalidade da política monetária. "A gente via um processo de questionamento se as coisas estavam andando de fato como deveriam. Vimos o enfraquecimento da moeda e as expectativas de inflação bastante elevadas. Então questionou-se a funcionalidade da política monetária naquele momento e causou aquela volatilidade", lembrou o diretor do BC, que participou nesta quinta-feira de evento da Câmara Espanhola, em São Paulo.

Ele destacou que naquele contexto o BC se comprometeu com três altas de 1 ponto porcentual na Selic, levando a um juro mais alto do que o imaginado pelo mercado. "Isso fez com que o ciclo de aperto monetário fosse bastante mais curto do que imaginado, e mais agudo, com uma reação bastante firme do Banco Central", frisou Nilton, destacando que o cenário foi bastante atípico, já que mesmo com um juro bastante alto, tanto a inflação corrente quanto as expectativas estavam igualmente altas, acima de 5%.

Nilton David reforçou, porém, que a transmissão da política monetária para as expectativas não é imediata e que, ao fim, a decisão do BC de interromper o ciclo de ajuste monetário neste ano tem se provado acertada.