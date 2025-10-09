BCE/Ata: política monetária não será alterada para se ajustar a pequenas flutuações na inflação

Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) concordaram que a política monetária não será alterada para a se ajustar a pequenas flutuações na inflação da zona do euro, segundo ata da última reunião monetária entre 10 e 11 de setembro, divulgada nesta quinta-feira, 9, pela instituição.

O documento confirma que todos votaram a favor da manutenção dos juros ao avaliar que a "perspectiva de inflação continua em uma boa posição e a economia doméstica resiliente, com riscos mais equilibrados para o crescimento da atividade econômica", visão inalterada em relação a reunião de julho. "Assim, não havia pressão imediata para mudar as taxas de juros" em setembro, ressaltaram, prevendo que as taxas somente serão ajustadas em caso de riscos de médio prazo.

Os dirigentes concordaram em manter opções em aberto durante futuras reuniões monetárias para agir rapidamente contra eventuais choques na economia e na inflação, se necessário. O BCE ainda trabalha com a ideia de que um corte de juros nos próximos meses pode ser apropriado para "proteger a meta de inflação em 2%", mas retirou da ata a menção a uma possível redução adicional ainda este ano.