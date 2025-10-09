Bolsas da Europa fecham sem direção única de olho em crise na França e com novo recorde do DAX

O HSBC anunciou uma oferta para adquirir as ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e retirar a subsidiária da bolsa.

Já o Lloyds informou que deverá realizar uma provisão adicional para cobrir custos de indenizações a clientes, no âmbito de uma investigação sobre comissões pagas em financiamentos de automóveis.

Em Zurique, o UBS caiu 1,55%, depois de alertar para perdas milionárias ligadas ao pedido de falência da First Brands.

Em Milão, a Ferrari tombou 14,2%, após projetar que o seu lucro antes de impostos e juros (Ebit) crescerá 6% ao ano até o fim da década, bem abaixo da taxa de 10% mencionada em um evento com investidores em 2022.

A dinamarquesa Novo Nordisk também recuou 1,25% em Copenhague, depois de concordar em comprar a americana Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro. A conclusão da transação está prevista para o fim do ano.

O mercado também segue avaliando o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para Gaza e como ele poderia reduzir os riscos geopolíticos.