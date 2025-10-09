Bolsas de Nova York fecham em queda, com cautela em mais um dia de shutdown nos EUA

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira, 9, em queda enquanto investidores acompanham o nono dia de paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos, com mais um dia de impasse orçamentário no Senado do país.

O índice Dow Jones encerrou em queda de 0,52%, aos 46.358,42 pontos. Já o S&P 500 registrou baixa de 0,28%, aos 6.735,11 pontos, após registrar 6.764,58 pontos no começo da sessão, superando a máxima histórica da quarta-feira. Nasdaq caiu 0,08%, aos 23.024,63 pontos, depois de atingir 23.062,62 pontos e também ultrapassar a máxima da quarta.

A baixa observada nesta quinta pode ser atribuída a uma rotação entre investimentos, "que pode causar algum efeito ou volatilidade durante a sessão", afirmou a Aptus Capital Advisors à CNBC. Ainda segundo a análise, existem sinais de que "algumas pessoas acreditam que o mercado de ações está superaquecido, pedindo por algum tipo de pausa em um momento em que a estratégia clássica de comprar nas baixas continua".