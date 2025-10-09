Brasil não tem preferência por países, diz Lula em inauguração de fábrica da chinesa BYD

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a inauguração de uma fábrica da gigante automobilística chinesa BYD para disparar recados aos Estados Unidos. Em discurso, o presidente afirmou que o Brasil "não tem preferência por países" e voltou a dizer que os argumentos da Casa Branca para impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não eram verdadeiros.

"Nós não temos preferência por países. O que nós queremos é estabelecer uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo e não concordamos quando os Estados Unidos tomaram a decisão de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras", declarou ele.

Lula voltou a falar sobre a conversa telefônica que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, 6. Ele disse acreditar que o "problema" com o governo norte-americano será resolvido e que o Brasil não quer ter uma relação negativa com nenhum país.