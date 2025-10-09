CBO estima déficit orçamentário dos EUA de US$ 1,8 tri em 2025, apesar de receita de tarifas

O déficit orçamentário dos Estados Unidos caiu a US$ 1,8 trilhão neste ano, estimou o Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês) em levantamento divulgado na quarta-feira, 8. O valor representa uma queda de somente US$ 8 bilhões em comparação ao déficit registrado em 2024, apesar do aumento na receita de tarifas.

Segundo o CBO, a receita fiscal subiu 6% no ano, a US$ 308 bilhões, com o aumento de tarifas e na coleta de imposto de renda individual contrabalançados pela queda na receita de impostos corporativos. Somente a receita de taxas aduaneiras incluindo tarifas mais que dobrou em relação ao ano passado, avançando de US$ 77 bilhões a US$ 195 bilhões.

Já os gastos públicos cresceram 4%, a US$ 301 bilhões, impulsionados por programas de benefícios sociais e custos de taxas de juros sobre a dívida pública - que ultrapassaram, pela primeira vez US$ 1 trilhão, conforme o relatório.