EUA compram pesos argentinos e fecham linha de swap de US$ 20 bi com BC da Argentina

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nesta quinta-feira que o governo norte-americano comprou diretamente pesos argentinos e concluiu um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com o Banco Central da Argentina (BCRA). A informação foi divulgada em publicação no X, após quatro dias de reuniões em Washington com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo.

Segundo Bessent, "a Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", mas "a comunidade internacional, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), está unida em apoio à Argentina e à sua estratégia fiscal prudente".

Ele destacou, no entanto, que "somente os Estados Unidos podem agir rapidamente. E nós agiremos".