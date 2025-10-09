Exportações brasileiras de produtos tarifados pelos EUA caíram 25,7% em setembro, mostra Amcham

"Os dados de setembro reforçam o impacto das tarifas sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Produtos sujeitos às sobretaxas registraram uma retração de 26%, que pode se intensificar nos próximos meses. Nesse cenário, o avanço das negociações entre os dois governos será fundamental para reequilibrar o comércio bilateral", afirmou Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

A entidade disse que o telefonema entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva ocorrido na segunda-feira, 6, representa um passo importante para construir soluções negociadas e mitigar os impactos das tarifas sobre o comércio bilateral.

"O comércio Brasil-EUA é sustentado por uma ampla rede de empresas, investimentos e interesses mútuos. Esperamos que o diálogo entre os presidentes abra caminho para negociações que devolvam previsibilidade e permitam preservar e expandir o comércio e os investimentos bilaterais", completou Neto.

No acumulado do ano, os produtos com sobretaxa apresentaram ligeira alta - o tarifaço ao Brasil começou no segundo semestre do ano, em agosto. No entanto, o grupo da seção 232, cujas tarifas iniciaram antes, apresentaram queda de 7,2%. Os produtos sem sobretaxa tiveram redução de 7,8%, principalmente por conta da redução das compras de petróleo e celulose pelos EUA.

As exportações industriais brasileiras aos EUA alcançaram um novo recorde histórico de US$ 23,3 bilhões entre janeiro e setembro de 2025 - aumento de 0,4% em relação ao ano anterior. O ritmo de crescimento, no entanto, tem diminuído.

Os EUA se mantêm como o principal destino das exportações da indústria brasileira, com 16,2% do total, à frente do Mercosul (US$ 17,9 bilhões) e da União Europeia (US$ 16,8 bilhões).