Ferrari decepciona com novo guidance; ação tomba 13% em Milão

A Ferrari decepcionou com suas últimas projeções financeiras nesta quinta-feira, 9, levando sua ação a despencar na Bolsa de Milão. A fabricante italiana de carros esportivos de luxo disse esperar que a receita líquida cresça 5% anualmente nos próximos cinco anos, impulsionada por sua linha de modelos, incluindo modelos de edição limitada e personalizações. Os volumes darão contribuição positiva, mas em menor grau, previu.

A projeção para o Ebit ajustado deste ano foi levemente revisado para cima, de 2,03 bilhões de euros para 2,06 bilhões de euros, com expectativa de que atinja ao menos 2,75 bilhões de euros em 2030.

A estimativa para a margem do ano foi mantida em 29%. Para 2030, a previsão é de chegar a pelo menos 30%.