HSBC propõe fechar capital do Hang Seng Bank, em negócio de US$ 13,6 bilhões

A oferta representa um prêmio de 30% sobre o último preço de fechamento do Hang Seng Bank. As ações do banco chegaram a subir 27% após o anúncio, enquanto os papéis do HSBC caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong.

Segundo o analista Michael Makdad, da Morningstar, o valor do prêmio não surpreende. Ele avalia que a transação, embora possa não melhorar a estimativa de valor justo do HSBC, traz oportunidades de sinergias e é "positiva e há muito tempo necessária", já que a estrutura de empresa controladora e subsidiária listadas separadamente "cria desafios de governança".

Desde que assumiu o comando em setembro do ano passado, o presidente-executivo Georges Elhedery vem conduzindo uma ampla reestruturação, com fusão das áreas de banco comercial e de investimento e redução de um terço do comitê executivo.

O banco disse que pretende retirar o Hang Seng Bank da Bolsa após a conclusão da operação e que não aumentará o valor ofertado. Fonte: Dow Jones Newswires.

