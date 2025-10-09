Ibovespa tem instabilidade, enquanto calcula impactos da derrubada da MP 1.303

A pressão negativa vinha do aumento nas incertezas fiscais após a derrubada da MP. A possibilidade de alternância de poder na Presidência do Brasil, porém, era um dos fatores que evitava uma queda mais forte do Ibovespa. A análise é de Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. "O mercado já fica de olho na disputa eleitoral de 2026, fica um pouco mais leve com a possibilidade de mudança na política fiscal a partir do ano que vem, sem medidas de cunho populista", diz, completando que a valorização do minério de ferro, com o retorno da China aos negócios após feriado de uma semana, também ajuda. "Eleva expectativas de aumento da demanda."

Investidores e especialistas ainda avaliam a derrubada da Medida Provisória (MP) 1.303, com propostas de arrecadação alternativas ao aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), ontem na Câmara dos Deputados, antes de ser levada para votação.

A ação foi uma derrota para o governo, que contava com medidas de arrecadação do texto para fechar o Orçamento de 2026. Entre as propostas, a MP elevava a cobrança da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para instituições de pagamento, as fintechs, de 9% para 15%,

A retirada da MP mantém o sinal de alerta em relação aos riscos fiscais, uma vez que deixará de compensar parte da arrecadação prevista com a medida, colocando em xeque uma mudança na meta de 2026.

Após a derrota na Câmara ontem, o governo avalia aumentar novamente as alíquotas do IOF. Hoje ao chegar ao Ministério da Fazenda, Fernando Haddad disse que "temos tempo e vamos usar esse tempo para avaliar com cuidado" alternativas à MP.

"Vejo com otimismo a retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 pela Câmara dos Deputados, o que resulta na caducidade da proposta", pontua, Ricardo Trevisan Gallo, CEO da Gravus Capital. Segundo ele, a decisão evita a uniformização da alíquota de imposto de renda em 18% para rendimentos de aplicações financeiras, como fundos de investimento, letras de crédito (LCA e LCI) e criptoativos, preservando a atratividade do mercado.