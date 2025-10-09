Ibovespa volta a cair (-0,31%), a 141,7 mil pontos, entre IPCA e derrota de MP

Na sessão desta quinta, em que o Ibovespa refletiu pouco a leitura relativamente benigna do IPCA em setembro, o índice da B3 fechou em leve baixa de 0,31%, aos 141.708,19 pontos, entre mínima de 141.603,17 e máxima de 143.212,02, saindo de abertura aos 142.148,06 pontos. Moderado, o giro ficou em R$ 18,0 bilhões, após ter mostrado recuperação nas duas sessões anteriores, chegando à faixa de R$ 24 bilhões, na terça-feira. Na semana, o Ibovespa cede 1,73% e, no mês, recua 3,10%. No ano, sobe 17,81%.

Camilo Cavalcanti, sócio e gestor de portfólio na OBY Capital, aponta que o destaque na leitura abaixo do esperado para o IPCA no mês foi uma certa desaceleração de itens ligados a serviços. "Por se tratar de um setor que sofre mais influência da política monetária, e que tem demonstrado um nível ainda alto e incômodo para o Banco Central, a surpresa é um fator positivo, que pode indicar que o juro está começando a fazer mais efeito na economia", acrescenta.

"O resultado de setembro reforça o avanço do processo de desinflação e pode levar o Banco Central a atenuar gradualmente o discurso de necessidade de manter a Selic elevada por período prolongado", diz Marcos Vinícius Oliveira, economista e analista sênior da ZIIN Investimentos. "Embora o cenário ainda exija cautela, especialmente diante da persistência dos serviços e das incertezas fiscais, a sequência de leituras mais benignas reduz a urgência de um tom tão restritivo, abrindo espaço para uma postura de vigilância menos dura nas próximas comunicações", acrescenta, em nota.

No quadro mais amplo, o "início de outubro tem sido bem mais difícil do que o final de setembro para a Bolsa, com ruídos agora, mais uma vez, vindo do lado fiscal, e afetando os preços dos ativos", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Dia foi também de realização de lucros no exterior", acrescenta o analista, referindo-se a leves perdas para os principais índices de ações em Nova York, como S&P 500 e Nasdaq, que vêm de máximas históricas. Por lá, no fechamento, Dow Jones -0,52%, S&P 500 -0,28% e Nasdaq -0,08%.

O petróleo cedeu nesta quinta mais de 1,5% em Londres e Nova York, o que manteve as ações de Petrobras (ON -1,35%, PN -1,44%) na contramão de outras blue chips da B3 nesta quinta-feira. Ao fim, a principal ação da carteira, Vale ON, também oscilou para baixo (-0,15%, na mínima do dia no fechamento), tirando suporte do Ibovespa. As ações dos maiores bancos, à exceção de Itaú (PN -0,16%) no encerramento, avançaram na sessão, com destaque para Santander (Unit +1,32%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, WEG (+4,79%), Auren (+3,47%) e Porto Seguro (+1,73%). No lado oposto, Brava (-5,09%), Raízen (-4,35%) e MBRF (-4,27%).

"Apesar de uma abertura mais positiva na B3, no que foi considerado uma vitória do Congresso sobre o governo na questão dos gastos públicos, na noite anterior, a sessão de hoje voltou a ser de realização na Bolsa, com foco no que o governo fará para ajustar as contas, em especial se vier mais uma tentativa de solução pelo lado da arrecadação - o que o Congresso tem rejeitado. Mercado segue atento ao fiscal", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.