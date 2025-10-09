IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de outubro, informou nesta quinta-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,65% para 0,63%, na passagem da quarta quadrissemana de setembro para a primeira quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Porto Alegre (0,73% para 0,63%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,65% para 0,62%), São Paulo (0,63% para 0,60%) e Rio de Janeiro (0,50% para 0,49%).

Houve, por outro lado, aceleração em Recife (1,14% para 1,29%), Brasília (0,49% para 0,52%) e Salvador (0,56% para 0,57%).