IPCA de setembro é o mais alto desde março, revela IBGE

A alta de 0,48% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em setembro foi o resultado mais elevado desde março de 2025, quando havia subido 0,56%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para meses de setembro, a taxa foi a mais alta desde 2021, quando o IPCA teve avanço de 1,16%.

Em setembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,44%. Em agosto de 2025, o IPCA registrou deflação de 0,11%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses acelerou em setembro de 2025, após dois meses seguidos de arrefecimento, passando de 5,13% em agosto para 5,17% em setembro de 2025.