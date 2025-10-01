MP 1.303 foi derrubada porque lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, diz Haddad no X

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou há pouco um vídeo nas redes sociais em que fala que a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que trazia alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi derrubada ontem pelo Congresso porque o lobby dos privilegiados prevaleceu.

Ele justificou que a medida visava a garantir os investimentos em saúde, educação e Previdência de 2026, cobrando "o mínimo" de bilionários, bancos e bets. Segundo Haddad, tratava-se de uma operação "simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada".

"Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha, a escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados", prosseguiu. Ele ainda sustentou que parlamentares escolheram "blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado".