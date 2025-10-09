Novo Nordisk adquire Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bi

A Novo Nordisk concordou em adquirir a Akero Therapeutics, empresa norte-americana de biotecnologia, por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira, 9.

A transação deve ser concluída perto do fim do ano.

A Novo Nordisk afirmou que a aquisição contribuirá para sua estratégia de desenvolver medicamentos para pessoas que vivem com diabetes, obesidade e suas comorbidades associadas.