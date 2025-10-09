Petrobras está investindo R$ 42 bi para aumentar refino, na Rnest e Boaventura, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou nesta quinta-feira, 9, que a empresa está focada em aumentar sua capacidade de refino. Ela participou do anúncio de investimentos na indústria naval e em fábrica de fertilizantes em Maragogipe (BA). "Com os investimentos do Complexo de Energias Boaventura no RJ e com a Refinaria Abreu e Lima (Rnest), serão R$ 42 bilhões investidos para aumentar nosso refino", disse.

A executiva afirmou que a empresa está ampliando a produção e, assim, trabalhando em benefício da balança comercial. "Esse aumento de receita vai permitir produzir combustíveis cada vez mais verdes", disse ao se reportar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Já contratamos um primeiro trem na Rnest e estamos contratando o segundo. Em meados do ano que vem, devemos estar produzindo 50 mil barris desse segundo trem e, a seguir, no outro ano, 130 mil barris por dia", enfatizou.