Presidente da Petrobras promete 'fazer ainda mais' pela Bahia e pelo Estaleiro Enseada

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, prometeu nesta quinta-feira, 9, ampliar investimentos na Bahia e em estaleiros. A declaração foi feita na assinatura do contrato para a construção de seis novas embarcações do tipo ORSV (Oil Spill Response Vessel). Os barcos de apoio, especializados em atividades de controle de vazamentos em alto-mar, serão executados no Estaleiro Enseada, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, pela CMM Offshore Brasil (Compagnie Maritime Monégasque).

"Estamos retomando os investimentos na Bahia, depois de 8 anos sem que a Petrobras fizesse uma única encomenda para indústria naval. Vamos fazer ainda mais pela Bahia e pelo estaleiro Enseada, com entregas importantes além das que estamos divulgando hoje", disse a executiva. "Temos muito a fazer pela frente para a Petrobras dos próximos 70 anos", afirmou.

Magda reforçou a mensagem de que os barcos prometidos pela companhia estarão contratados ou em fase de contratação até o final do ano. "Prometemos encomendar 48 barcos de apoio, e não são pequenos, são grandes. Esses 48 barcos estarão contratados ou em contratação até o final deste ano, faltam 4. Estamos adiantados um ano", disse. "Os seis barcos de apoio serão produzidos aqui nesse estaleiro, gerando 5.400 postos de trabalho. Um investimento de R$ 2,6 bilhões nos próximos quatro anos. Vocês vão ver esse estaleiro, em breve, com uma nova cara", acrescentou.