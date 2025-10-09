Programa federal para reforma de casas terá crédito de até R$ 30 mil por família

Famílias com renda de até R$ 9,6 mil por mês poderão financiar reformas da casa própria com empréstimos de R$ 5 mil a R$ 30 mil, conforme portaria do Ministério das Cidades publicada nesta quinta-feira, 9. O crédito faz parte do programa federal de melhoria habitacional vinculado ao Minha Casa, Minha Vida.

As parcelas dos financiamentos não poderão comprometer mais de 25% da renda familiar, e o prazo de pagamento será de 24 a 60 meses. Os juros variam conforme a renda: 1,17% ao mês para famílias que ganham até R$ 3,2 mil e 1,95% ao mês para quem recebe até R$ 9,6 mil. O governo calcula conceder até R$ 30 bilhões em crédito até 2026, com subsídio estimado em R$ 7,3 bilhões para manter as taxas abaixo do mercado.

Os recursos poderão ser utilizados na compra de materiais de construção, contratação de mão de obra, elaboração de projetos e acompanhamento técnico das obras. O valor financiado deve englobar todos os custos diretos e indiretos, incluindo encargos financeiros. As intervenções deverão atender critérios de salubridade, segurança, habitabilidade e sustentabilidade.