Quem são os alvos da nova operação da PF contra fraudes no INSS

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, dia 9, 66 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da operação contra fraudes em descontos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A operação foi deflagrada por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os alvos, estão: