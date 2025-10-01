Rui Costa: Mesma turma que derrubou a MP do IOF na Câmara comemorou o fechamento da Ford

O vice-presidente sênior e chefe comercial e de marketing da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, disse que o local, que antes era "símbolo de incerteza" e um complexo industrial abandonado, tornou-se um polo de "inovação, tecnologia, emprego e esperança".

"A BYB sempre acreditou que onde há espaço vazio, pode haver futuro. E vimos aqui, não ruínas, mas um potencial. Não vimos abandono, mas uma possibilidade", declarou o executivo.

Baldy ressaltou que o investimento em Camaçari é uma prova de que o Brasil "pode e vai" liderar a revolução da mobilidade sustentável. Foram investidos R$ 5,5 bilhões na fábrica, que arranca com capacidade de produção inicial de 150 mil automóveis por ano, podendo subir para 300 mil veículos em uma segunda etapa.

Em Camaçari, a BYD completa a produção de carros que são trazidos da China parcialmente montados. Da nova fábrica, saem carros puramente elétricos e híbridos. Conforme Baldy, a empresa investiu quase R$ 80 milhões para que o motor dos carros híbridos fosse flex - ou seja, funciona tanto com etanol quanto com gasolina.

A CEO da BYD para Américas e Europa, Stella Li, salientou que a cerimônia de inauguração da fábrica é a celebração do início de uma nova era da indústria automotiva brasileira. "Não só dos carros elétricos, mas dos carros inteligentes, construídos por brasileiros, construídos por baianos", declarou.

*o repórter viajou a convite da BYD