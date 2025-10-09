Se BC tivesse arrogância de mudar preço do câmbio, reservas seriam insuficientes, diz diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, avaliou nesta quinta-feira, 9, que as reservas cambiais que o País possui hoje só seriam insuficientes se o BC tivesse a arrogância de alterar a cotação do dólar, o que não é o caso. "As reservas são como o nome diz: reservas para casos de necessidade", disse David. "Então acredito que ela está em um nível bastante razoável, especialmente à luz do câmbio flutuante. Se o Banco Central tivesse a arrogância de querer alterar o preço do câmbio aí essas reservas não seriam nem suficientes", reforçou ele, acrescentando que o atual nível das reservas não é algo que tira seu sono.

As declarações foram feitas durante participação do diretor do BC em evento da Câmara Espanhola, em São Paulo, que contou com a mediação do economista para área de Política Monetária do Santander, Marco Antonio Caruso.

Durante a fala, o diretor do BC mencionou ainda que as reservas cambiais do País valorizaram 10% no ano passado, atingindo US$ 350 bilhões em reservas físicas. "É bastante relevante, elas cresceram por rentabilidade. A gente não comprou o dólar", disse.