Trabalhadores de Nova Lima, em MG, recebiam maior renda média do País em 2022, diz IBGE

O resultado evidencia as desigualdades regionais no mercado de trabalho. O trabalhador de Nova Lima (MG) obtém um salário 813% superior ao de Cachoeira Grande (MA).

Na média nacional, o trabalhador brasileiro recebia R$ 2.851, em termos nominais declarados no ano de 2022. Em 520 cidades, ou 9,3% dos 5.571 municípios do País, o rendimento do trabalho era inferior ao salário mínimo vigente, que era de R$ 1.212.

Renda de todas as fontes

No ano de 2022, 75,5% do rendimento domiciliar total era comporto pelo rendimento de todos os trabalhos, e os 24,5% restantes eram provenientes das demais fontes, que incluem aposentadorias, pensões, programas de transferência de renda e rendimentos de aluguel, entre outros.

A renda do trabalho tinha menor peso na renda total obtida pelas famílias da região Nordeste (67,9% da renda de todas as fontes vinham do mercado de trabalho), mas mais participação na do Centro-Oeste (80,6% da renda de todas as fontes vinham do mercado de trabalho). Entre as Unidades da Federação, o Piauí teve a menor participação do trabalho na renda obtida de todas as fontes, uma fatia de 64,3%, enquanto o Mato Grosso teve a maior, com 84,5%.

Os dez municípios com as maiores participações do trabalho no rendimento domiciliar estavam no Centro Oeste, sendo oito deles no Mato Grosso: Querência (MT), com 93,7% da renda domiciliar provenientes do mercado de trabalho; Sapezal (MT), 93,5%; Primavera do Leste (MT), 92,9%; Campo Novo do Parecis (MT), 92,8%; Chapadão do Sul (MS), 92,7%; Sorriso (MT), 92,6%; Chapadão do Céu (GO), 92,3%; Santa Cruz do Xingu (MT), 92,1%; Campos de Júlio (MT), 91,7%; e Alto Taquari (MT), 91,6%.