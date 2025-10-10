ANP: MME e MMA se manifestam favoráveis à inclusão de 275 blocos na Oferta Permanente

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou na quinta-feira, 9, audiência pública para discutir a atualização do edital da Oferta Permanente de Concessão (OPC), para inclusão de 275 novos blocos exploratórios e cinco áreas com acumulações marginais, bem como atualização dos parâmetros técnico-econômicos dos blocos que já constavam no edital.

Pela primeira vez, a bacia sedimentar de Tacutu, localizada na fronteira entre Roraima e a Guiana, entrará na OPC. A região já foi alvo de exploração da Petrobras na década de 1980, quando foram encontrados indícios de hidrocarbonetos, mas a avaliação era da necessidade de mais pesquisas. Novos dados pesquisados pela Universidade Federal de Roraima apontaram a possibilidade da inclusão pela ANP.

Todas as novas áreas obtiveram manifestações conjuntas favoráveis do Ministério de Menos Energia (MME) e do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA). Elas estão localizadas nas bacias de Campos, Ceará, Espírito Santo, Parnaíba, Potiguar, Recôncavo, Santos, São Francisco, Tucano Sul e Tacutu.