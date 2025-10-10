Applied Digital fecha acordo com CoreWeave e supera projeções em balanço trimestral

A Applied Digital, desenvolvedora norte-americana de data centers, fechou novos financiamentos e contratos de arrendamento, além de divulgar resultados trimestrais acima do esperado.

A empresa com sede em Dallas registrou prejuízo de US$ 18,5 milhões no seu primeiro trimestre fiscal, ou US$ 0,07 por ação, ante perda de US$ 4,3 milhões, ou US$ 0,03, um ano antes, segundo balanço divulgado no fim da tarde da quinta-feira, 9.

Excluídos itens não recorrentes, o prejuízo por ação foi de US$ 0,03, bem menor do que a perda de US$ 0,16 estimada por analistas compilados pela FactSet.