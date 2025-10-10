BNDES: Enseada entrega 1ª barcaça do investimento de R$ 3,7 bi da LHG em logística

O Estaleiro Enseada, em Maragogipe, na Bahia entregou na quinta-feira, 9, a primeira barcaça de uma encomenda de 80 unidades para a LHG Logística, braço da mineradora LHG Mining, do grupo J&F, durante a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também na quinta, informou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O projeto da LHG abrange 400 balsas e 15 empurradores, que serão construídos em estaleiros do Norte e Nordeste, e totalizam um financiamento de R$ 3,7 bilhões do Fundo da Marinha Mercante (FMM), realizado via BNDES. O projeto viabiliza o transporte hidroviário de minério de ferro e manganês extraído em Corumbá (MS) até o terminal marítimo de Nova Palmira, no Uruguai. Somente no Enseada, o investimento será de R$ 611 milhões.

Do total financiado, 87% serão aplicados em estaleiros das regiões Norte e Nordeste - além do Enseada, os amazonenses Juruá e Rio Amazonas e o paraense Rio Maguari, informou o banco. No estaleiro baiano (Enseada), está prevista a criação de 940 postos de trabalho diretos e indiretos durante o período de construção, ressaltou o BNDES um dia depois do presidente Lula ter visitado o estaleiro na Bahia para anunciar encomendas da Petrobras.