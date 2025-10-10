Bolsas da Europa caem majoritariamente, pressionadas por ações de defesa e mineração

Ontem à noite, Israel aprovou a primeira etapa de um plano de paz que prevê a libertação de reféns pelo grupo militante Hamas. Khalil al-Hayya, negociador-chefe palestino, disse ter recebido garantias de que o cessar-fogo será permanente.

No horário acima, o subíndice europeu do setor aeroespacial e defesa tinha queda de 1,9%, na esteira dos desdobramentos no Oriente Médio e um dia após a China endurecer regras de exportação de terras raras, que são críticos para a fabricação de várias tecnologias de defesa, bem como de outros bens de consumo amplamente utilizados. Já o subíndice do setor de mineração caía 0,8%.

O imbróglio político na França também segue no radar. O presidente Emmanuel Macron disse nesta semana que escolheria um novo primeiro-ministro até esta sexta, após Sébastien Lecornu renunciar no começo da semana, diante da falta de um consenso sobre planos orçamentários de Paris.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,11%, a de Paris subia 0,09% e a de Frankfurt recuava 0,16%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,29% e 0,42%, enquanto a de Madri exibia alta marginal de 0,04%.

