Bolsas da Europa fecham em queda, pressionadas por falas de Trump, setor de defesa e mineração

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar as tarifas da China. Mais cedo, os índices operavam sem direção única e com ímpeto limitado, diante da pressão baixista de ações de defesa e mineração com o início do cessar-fogo em Gaza.

Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,92%, a 9.421,62 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,40%, nos 24.266,80 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,53%, a 7.918,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 1,74%, a 42.047,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,78%, a 15.480,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,73%, a 8.169,87 pontos. As cotações são preliminares.

"A China fez um movimento sinistro com o controle de terras raras", escreveu Trump na Truth Social nesta sexta, alegando que contramedidas estão sob séria consideração, principalmente a imposição de "tarifas massivas".