Bolsas de NY fecham em forte queda com Trump e China; S&P 500 e Nasdaq têm pior dia desde abril

As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar às tarifas contra a China. O Nasdaq e o S&P 500, em particular, registraram as maiores baixas diárias desde abril.

O índice Dow Jones teve queda de 1,90%, aos 45.479,60 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 2,71%, aos 6.552,51 pontos, e a Nasdaq caiu 3,56%, aos 22.204,43 pontos. Os índices tiveram queda semanal de 2,73%, 2,43% e 2,53%, respectivamente.

Os negócios vinham em clima positivo mais cedo, quando Trump publicou na Truth Social as ameaças à China. O republicano reclamou dos controles de exportações de terras raras e disse não ver mais necessidade de se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.