Cepea: carne de frango ganha competitividade em relação à suína no atacado da Grande SP

A carne de frango ganhou competitividade em relação à carne suína em setembro no atacado da Grande São Paulo, pelo quinto mês consecutivo, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). "Esse movimento reflete a desvalorização da proteína avícola nos últimos meses, em decorrência sobretudo do episódio de influenza aviária em uma granja comercial em maio, e a firmeza dos preços da carne suína no mesmo período", destacou o Cepea em relatório sobre o mercado.

Conforme o centro de estudos, no mês que passou o frango inteiro resfriado foi negociado a 5,93 reais por quilo abaixo da carcaça especial suína, diferença 1,2% maior que a observada em agosto. "A conjuntura nacional de elevada oferta interna de carne de frango e a consequente forte queda nos preços - especialmente entre maio e junho, quando o produto resfriado apresentou desvalorização de 13,4% em decorrência das restrições impostas por importadores à carne brasileira - foram fatores determinantes para o ganho de competitividade da proteína avícola em setembro."

A leitura é de que o ciclo de choque de oferta pode estar chegando ao fim. "Agentes de mercado relatam maior capacidade de repasse dos custos e de reajuste positivo nos preços da carne avícola sempre que a demanda apresenta aquecimento, o que reforça a percepção de reequilíbrio entre oferta e procura", explica o Cepea.