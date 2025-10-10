China diz que controle de terras raras, que causou ameaça de Trump, protege segurança nacional

A China justificou que o fortalecimento do controle de exportações de itens e tecnologias ligados às terras raras - que levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a ameaçar um "grande aumento das tarifas" sobre produtos chineses - tem como objetivo "proteger melhor a segurança e os interesses nacionais" e "cumprir as obrigações internacionais de não proliferação".

As declarações são de um porta-voz do Ministério do Comércio, que comentou o anúncio de dois novos regulamentos impondo licenças obrigatórias para produtos que contenham componentes ou tecnologias chinesas, mesmo quando fabricados fora do país.

Segundo o ministério, as medidas têm "alcance limitado" e são compatíveis com práticas internacionais, já que os materiais em questão têm "uso civil e militar".