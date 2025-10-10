Dólar dispara e atinge R$ 5,50 com ameaça de Trump à China e risco fiscal

A divisa fecha a semana com ganhos de 3,13%, o que leva a valorização em outubro a 3,39%. No ano, as perdas, que já chegaram a superar 14%, agora são de 10,95%

A preocupação do mercado financeiro com uma escalada populista do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez o real apresentar de longe o pior desempenho entre divisas emergentes e de países exportadores de commodities, em dia de tombo de cerca de 4% das cotações do petróleo.

Investidores abandonaram ativos de risco para buscar abrigo nos Treasuries, cujas taxas caíram, e no ouro. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que vinha numa escalada e atingiu na quinta-feira o maior nível em dois meses, hoje caiu mais de 0,50%, voltando a operar abaixo dos 99,000 pontos, com mínima aos 98,839 pontos.

O economista sênior do banco Inter, André Valério, observa que o dia foi marcado pela "fuga para a qualidade", com o dólar perdendo valor em relação a moedas de países desenvolvidos e a busca por metais preciosos, em um movimento muito similar ao visto em abril no Liberation Day, quando Trump anunciou as chamadas tarifas recíprocas.

"O dia é ruim para moedas emergentes e de países exportadores de commodities. No caso do real, já víamos mais volatilidade no câmbio local com a questão da MP. E hoje veio a nova política de crédito imobiliário e as notícias de que o governo está se movimentado para tomar medidas com vistas a eleição, o que coloca em risco a meta fiscal do ano que vem", afirma Valério, em referência à derrubada nesta semana da Medida Provisória alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A escalada do dólar se deu em etapas ao longo do pregão. Já em alta com a apreensão diante do lançamento do novo modelo de crédito imobiliário, a divisa experimentou a primeira arrancada a partir das 10h30 com a notícia do Estadão de que o governo prepara um pacote de R$ 100 bilhões para o ano que vem.