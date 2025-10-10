Dólar ganha força ante real e sobe com petróleo fraco e incertezas locais

Depois da derrubada da MP do IOF, o lançamento do novo modelo de crédito imobiliário hoje (a partir das 10 horas), com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ganha os holofotes do mercado.

O governo agora busca novas formas de compensar a perda de arrecadação. A bancada do PT na Câmara apresentou um projeto de lei que eleva a taxação sobre as bets de 12% para 24%. O presidente Lula disse ontem que pretende reunir seus ministros na próxima quarta-feira, 15, para discutir alternativas de arrecadação.

Com o impasse fiscal, Haddad cancelou viagem a Washington, onde participaria das reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI. Segundo Haddad, a MP foi rejeitada pelo Congresso porque "o lobby dos privilegiados prevaleceu".

Na agenda interna, o IPP caiu 0,20% em agosto ante queda de 0,31% em julho. No ano, recua 3,62%, mas avança 0,48% em 12 meses. Ainda segundo o IBGE, a produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 11 dos 15 locais pesquisados.

Lá fora, o dólar cai frente aos pares desenvolvidos. O iene ensaia recuperação e sobe moderadamente ante o dólar, após cair nas últimas seis sessões. Investidores reagem ao anúncio da saída do partido Komeito da coalizão governista do Japão e à sinalização de que não apoiará Sanae Takaichi, recém-eleita líder do Partido Liberal Democrata (PLD), para o cargo de primeira-ministra. Já o euro mostra ligeira alta, com atenções sobre os desdobramentos do acordo de paz para Gaza e a crise política na França.

No radar estão ainda o índice de confiança da Universidade de Michigan, as expectativas de inflação nos EUA e a falas de dirigentes do Fed, que podem reorientar as expectativas sobre juros americanos e os fluxos para os mercados emergentes.