Falhas recentes de segurança no Pix não foram problemas no sistema do BC, diz diretor

Durante palestra no Festival Curicaca 2025, em Brasília, Teixeira também disse que a infraestrutura do Pix, desde o começo, foi pensada para ser extremamente segura e que ela, de fato, tem mostrado ser segura.

Enfatizou ainda que o Pix é um exemplo de inovação promovida pela autarquia que atingiu toda a população brasileira e que promoveu ganhos de eficiência ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), devido ao seu uso amplo entre as empresas.

Ponderou que embora o Pix seja a iniciativa que mais se popularizou, o BC tem outras frentes de inovação em infraestrutura digital pública, a exemplo do Open Finance e do Drex. E reiterou que a previsão da autarquia é de que o Drex comece a funcionar em 2026.

Críticas dos EUA

O diretor de Administração do Banco Central ainda refutou as críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos ao Pix e disse ser falsa a ideia de que o Pix foi criado para competir ou expulsar o setor privado. "Muito pelo contrário. O Pix é uma grande inovação que permite que o setor privado crie outras várias inovações sobre essa infraestrutura pública que foi desenvolvida", disse.

Ele enfatizou que a estratégia do Banco Central prevê usar o ambiente regulatório justamente para testar as inovações e então passá-las para o setor privado, para que sejam criadas outras inovações sobre a infraestrutura já desenvolvida. "O Banco Central cria uma estrada, ele cria pontes para que o setor privado possa usar essa infraestrutura e produzir a inovação."