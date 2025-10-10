Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 2,3% em setembro ante setembro de 2024

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil recuou 0,2% na passagem de agosto para setembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Comparando com setembro de 2024, por outro lado, houve crescimento de 2,3%.

Nos últimos 12 meses, o indicador registrou alta de 2,3%. No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento foi também de 2,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Por categoria, o tráfego de veículos leves caiu 1% entre agosto e setembro, com ajuste sazonal, e registrou um aumento de 1,7% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O fluxo de veículos leves nos últimos 12 meses aumentou 2,4%, com crescimento de 2,3% no acumulado do ano.