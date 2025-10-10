Galípolo: participação do crédito imobiliário no PIB praticamente dobrou desde o MCMV

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 10, que desde o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), a participação do crédito imobiliário no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro praticamente dobrou. Ainda assim, afirmou que o crédito imobiliário do Brasil está abaixo de países pares por questões estruturais, com o Chile tendo crédito quase três vezes maior, por exemplo.

Entre as questões estruturais, o presidente do BC citou que a limitação da fonte de recursos (funding) restringe o crescimento do crédito imobiliário, gerando uma tendência de queda.

Galípolo, então, agradeceu ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter solicitado uma mudança estrutural, e não paliativa, para o crédito imobiliário.