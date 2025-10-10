Galípolo: saída estrutural no crédito imobiliário ajuda na potência da política monetária

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, defendeu, nesta sexta-feira, 10, soluções estruturais, como as buscadas no modelo de financiamento imobiliário lançado nesta sexta, como o caminho para que a expansão de crédito aconteça sem pressionar a taxa de juros.

Segundo o presidente do BC, contribui à potência da política monetária a ideia, do modelo apresentado hoje, de liberar a poupança, principal fonte de recursos do financiamento imobiliário, a ativos mais líquidos, visando à transição a um maior uso de recursos de mercado para ampliar a oferta de crédito a taxas competitivas para pessoas que hoje não têm acesso ao financiamento de moradias.

Em outras palavras, é uma solução que ajuda o BC a controlar a inflação com juros mais baixos.