Haddad: novo crédito imobiliário é medida estrutural conquistada 'graças ao Banco Central'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o novo crédito imobiliário é uma medida estrutural conquistada "graças ao Banco Central", que apresentou um modelo estrutural de mudança do financiamento, "garantindo que todos os penduricalhos da poupança deem lugar a um financiamento estrutural".

Segundo Haddad, o novo crédito imobiliário é "muito melhor" do que a liberação do crédito compulsório, porque garante a sustentabilidade e a segurança do financiamento imobiliário.

O ministro também disse que usará o ano de 2026 como base para fazer uma modelagem que garantirá crédito barato e que permitirá avaliar parâmetros, de acordo com normas do BC, do Planejamento e da Fazenda, anualmente.