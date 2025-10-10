Ibovespa cai 0,73% no dia, aos 140 mil pontos, acumulando perda de 2,44% na semana

Na B3, a aversão a risco, doméstica e externa, puniu nesta sexta as ações de primeira linha: sem exceções, no campo negativo no fechamento. Em Nova York, os principais índices de ações caíram 1,90% (Dow Jones), 2,71% (S&P 500) e 3,56% (Nasdaq), em ajuste acentuado desde o sinal, na virada da manhã para a tarde, de que a Casa Branca mantém a China na mira de novas punições, na disputa política, econômica e comercial realimentada desde o começo do ano. Nesta sexta, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar elevar tarifas ao país asiático.

Nesse contexto, o índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra, cedeu terreno nesta sexta-feira, mas o dólar ganhou força frente ao real, a R$ 5,50 no fechamento. A cautela de fim de semana estimulou a demanda por ativos defensivos, como os Treasuries, pressionando abaixo os rendimentos dos papéis na sessão. A curva do DI, por outro lado, avançou nesta sexta em meio ao pacote imobiliário lançado nesta manhã pelo governo, disposto a manter atividade e estímulos em alta à medida que o ano eleitoral se aproxima.

Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque para CSN (-6,06%), Hapvida (-6,02%) e Braskem (-3,83%). No lado oposto, Engie (+1,45%), Minerva (+1,08%) e Suzano (+1,05%). Entre as blue chips, Vale ON fechou na mínima do dia (-0,41%), enquanto Petrobras (ON -0,75%, PN -0,89%) mostrou ajuste relativamente discreto quando comparado ao tombo em torno de 4% para os preços do petróleo em Londres e Nova York, com o início do cessar-fogo em Gaza.

"Houve sentimento misto no fechamento da semana, com ampliação da alta nos juros futuros especialmente nos vencimentos mais longos, trazendo efeito para a Bolsa e o Ibovespa. Pressão também nas ações do setor de energia, com o ajuste visto no petróleo. E Trump volta a ameaçar a China, o que reforçou a percepção de risco e a cautela dos investidores na sessão. No Brasil, além do geopolítico, o fiscal preocupa também, com incerteza sobre como o governo fará para fechar as contas depois da derrota da MP do IOF, nesta semana", diz Bruna Centeno, economista e advisor na Blue3 Investimentos.

Após três semanas de perdas seguidas para o Ibovespa, o mercado mostra estar mais conservador com relação ao desempenho das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a aposta de alta para o índice da B3 na próxima semana manteve a fatia de 50% vista na edição anterior, mas a parcela que prevê queda subiu de 25% para 30%. Os que esperam estabilidade agora são 20%, de 25% na pesquisa anterior.

Se, por um lado, o governo encontrou obstáculo nesta semana no Congresso para ampliar a arrecadação por meio de aumento de imposto - o que mantém em aberto a questão sobre como fará para fechar as contas públicas -, por outro lançou nesta sexta iniciativas para ampliar acesso ao crédito imobiliário, em momento no qual as expectativas de inflação vinham arrefecendo apesar das dúvidas persistentes sobre a gestão fiscal.