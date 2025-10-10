iFood e Prosus lançam modelo de IA personalizado e veem até 66% de alta na conversão de vendas

O modelo de inteligência artificial consegue identificar, por meio de uma ampla base de dados, hábitos, rotinas e até o quanto o consumidor está disposto a pagar por determinados produtos em diferentes momentos.

A diferença para um sistema tradicional de inteligência artificial generativa (LLM), é que o iFood consegue dar um enfoque específico para o comércio, incluindo na base de dados generalista informações geradas nas interações dos 500 milhões de usuários dos negócios da Prosus. "É como se você pegasse o seu ChatGPT, colocasse várias informações suas, da sua esposa, dos seus filhos, do que eles gostam de fazer quando viajam nas férias e depois pedisse um planejamento de férias. Ele ia dar a resposta muito mais específica."

Um restaurante de frutos do mar poderia oferecer uma sugestão a um cliente acostumado a comer peixes às sextas-feiras, por exemplo. Ou até mesmo incentivar um consumidor com hábito de comer carnes no mesmo dia a tentar uma opção alternativa.

Dos 60 milhões de usuários do iFood, 20 milhões já estão "perfilados" nesse modelo de IA. Nos resultados iniciais a empresa percebeu que a taxa de conversão das sugestões "você também pode gostar disso" cresceu 66%, e em categorias como farmácia, as buscas aumentaram 4,6%.

Notificações personalizadas, impulsionadas pelo LCM, foram enviadas a 8 milhões de usuários e resultaram em um aumento de quatro vezes nos pedidos, superando recordes anteriores da empresa.

Barreto diz que essa aplicação nos "pushs", em teste há cerca de seis meses, ficou estruturalmente melhor há dois meses. Até março do próximo ano, a expectativa é de que 100% da base já receba as sugestões por meio dessa IA.