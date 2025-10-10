iFood lança ferramenta de IA que permite fazer pedidos pelo WhasApp

O iFood lançou a assistente de inteligência artificial (IA) generativa Ailo, que permite ao consumidor fazer pedidos por meio de conversas de WhatsApp, com uma agilidade 33% maior do que pelo aplicativo tradicional.

A ferramenta está em fase de testes, e a expectativa da empresa é que ela seja capaz de melhorar a experiência do consumidor, oferecendo opções de acessibilidade, ao permitir que as compras sejam feitas utilizando as funções do aplicativo de mensagens, como voz e texto.

Segundo a diretora de Tecnologia e Inovação da empresa, Isabella Piratininga, a ferramenta entende contextos e preferências dos consumidores, sugerindo opções personalizadas.