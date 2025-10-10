INSS proíbe Banco Master de conceder consignados a aposentados e pensionistas, após reclamações

Com a medida, o INSS instruiu o Dataprev a cancelar os acessos do Master aos ambientes operacionais do consignado.

De acordo com o órgão, o processo levou em consideração os múltiplos relatos de dificuldades para cancelamento, cobranças indevidas e operações não reconhecidas. Também foram identificados indícios de descumprimentos de parâmetros normativos como exigência de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade pela atuação de correspondentes bancários.

"O credenciamento do Banco Master S.A. poderá ser reavaliado após a conclusão das apurações mencionadas e a apresentação de comprovação de conformidade integral às normas aplicáveis", afirma o INSS.

A proibição representa mais um revés para o banco, que vem correndo contra o tempo para se capitalizar.

O Banco Central negou a venda do Bluebank, subsidiária do Master, para Maurício Quadrado, como mostrou na quinta-feira o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A autoridade monetária já havia rejeitado a oferta do Banco de Brasília pelo Master por falta de "viabilidade econômica".