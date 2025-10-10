Krugman critica pacote de apoio dos EUA à Argentina: 'socorro aos amigos de Bessent'

O Nobel de Economia Paul Krugman criticou o pacote de US$ 20 bilhões em apoio dos Estados Unidos à Argentina, anunciado na quinta-feira, 9. Krugman acusou o governo de Donald Trump de promover um "resgate bilionário" para beneficiar aliados de Wall Street. Em texto publicado em seu site, o economista afirmou que o apoio norte-americano ao presidente argentino, Javier Milei, representa "um socorro aos amigos de Bessent" - em referência ao secretário do Tesouro, Scott Bessent - e não aos interesses estratégicos dos Estados Unidos.

Krugman destacou o contraste entre o "ódio do governo Trump a qualquer tipo de ajuda humanitária", cujo corte "poderá causar a morte evitável de milhões de crianças em países pobres", e a disposição em financiar "um governo de direita com histórico de corrupção, instabilidade política e nove calotes soberanos".

Para o economista, "não há cenário plausível em que mesmo US$ 20 bilhões salvem a estratégia econômica fracassada de Milei", baseada em uma política de estabilização cambial que "a América Latina transformou em museu de fracassos". Ele lembrou que presenciou o colapso da conversibilidade argentina em 2001 e que o atual plano repete o mesmo roteiro de "euforia inicial seguida de desastre".