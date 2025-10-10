Lucro da Camil Alimentos cai 33,7%, para R$ 78,7 milhões, no 2º trimestre fiscal de 2025

A Camil Alimentos obteve lucro líquido de R$ 78,7 milhões no segundo trimestre fiscal de 2025, encerrado em agosto, informou a empresa na quinta-feira, 9, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda 33,7% ante igual período do ano passado, quando a companhia registrou lucro líquido de R$ 118,8 milhões. A companhia atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 12,9% na mesma comparação, de R$ 287,6 milhões para R$ 250,6 milhões. Já a margem Ebitda recuou 0,4 ponto porcentual do segundo trimestre fiscal de 2024 para o segundo trimestre fiscal deste ano, encerrando o período em 8,4%.

Já a receita líquida caiu 8,6%, de R$ 3,26 bilhões para R$ 2,98 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2025. No segmento alimentício Brasil, a receita diminuiu 12,4%, para R$ 2,066 bilhões. O segmento alimentício internacional obteve receita líquida 1,1% maior, de R$ 914 milhões.