Minério de ferro fecha em alta forte em Cingapura, a US$ 106,50 a tonelada

O minério de ferro negociado em Cingapura fechou em forte alta nesta sexta-feira, 10. O contrato futuro para entrega em novembro subiu 1,56%, cotado a US$ 106,50 a tonelada.

Segundo o banco australiano ANZ, os mercados ainda repercutem os esforços adicionais para limitar as exportações de aço chinês.

Conforme os analistas, Daniel Hynes e Soni Kumari, a China é responsável por cerca de 37% das importações siderúrgicas da Europa, e a proposta de dobrar as tarifas sobre certos produtos para 50%, combinado com a intenção de Pequim no corte de capacidade excessiva, espera-se uma redução na produção.