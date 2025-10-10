Petróleo tem forte queda de 4% e toca mínimas em até 5 meses, após Trump ameaçar tarifa à China

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 10, acelerando perdas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou elevar as tarifas contra a China. A commodity já apresentava baixa de cerca de 2% pela manhã, com a confirmação de Israel de que o acordo de cessar-fogo em Gaza havia entrado em vigor.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em baixa de 4,24% (US$ 2,61), a US$ 58,90 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 3,82% (US$ 2,49), a US$ 62,73 o barril. Na semana, o WTI e Brent cederam 3,25% e 2,78%, respectivamente.

Com a forte a deterioração do sentimento de risco dos mercados, os contratos do petróleo atingiram os menores níveis entre 4 e 5 meses.