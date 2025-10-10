Reflection AI capta US$ 2 bilhões em operação de financiamento

A Reflection AI, startup especializada em ferramentas automatizadas para desenvolvimento de software, levantou US$ 2 bilhões em uma operação que contou com a Nvidia entre os investidores. Participaram também o Citi, a gestora 1789 Capital, apoiada por Donald Trump Jr., o ex-chefe do Google Eric Schmidt e o CEO da Zoom, Eric Yuan.

A empresa diz que pretende criar modelos de inteligência artificial (IA) abertos e amplamente acessíveis. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado