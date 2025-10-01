STF proíbe inclusão automática de empresas do mesmo grupo em execução trabalhista

"A Justiça do Trabalho, muitas vezes sob a ideia de um grupo econômico, inclui uma pessoa jurídica que literalmente nada tem a ver, do ponto de vista de objeto de trabalho ou de relação formal ou até informal com aquele grupo que participou da fase de conhecimento. Isso ocorre dia após dia", afirmou Toffoli em fevereiro, quando o caso era analisado no plenário físico.

Os ministros ponderaram que há situações que permitem a transferência da responsabilidade a outra empresa já na fase de cobrança. "Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica", diz a tese aprovada pela maioria.

No voto seguido pela maioria, Toffoli ainda definiu que o julgamento será aplicado aos redirecionamentos anteriores à reforma trabalhista de 2017, com exceção dos casos transitados em julgado, créditos já satisfeitos e às execuções arquivadas.

Os processos que versam sobre esse tema na Justiça do Trabalho estão suspensos desde maio de 2023 por liminar de Toffoli. De acordo com levantamento feito pelo software de jurimetria Data Lawyer em agosto a pedido da Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, há cerca de 73 mil processos sobre o tema na Justiça, com um valor total de causa que atinge R$ 4,77 bilhões.

No caso concreto, a Corte analisou um recurso da concessionária Rodovias das Colinas. De acordo com a empresa, a própria Rodovias das Colinas e outros integrantes do grupo econômico Infinity foram incluídas em 605 processos - o que resultou no bloqueio de R$190 milhões. No recurso ao STF, a empresa argumentou que "embora as empresas tenham sócios e interesses econômicos em comum, não são subordinadas ou controladas pela mesma direção".

A reforma trabalhista de 2017 definiu que o grupo econômico é configurado quando há coordenação entre as empresas e que só o fato de a mesma pessoa ser sócia de mais de uma empresa não é suficiente como prova. No entanto, de acordo com advogados, a Justiça de Trabalho tem tratado investidores, joint-venture e empresas que se juntaram por um interesse comum como grupos econômicos.